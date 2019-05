Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am 09.05.2019 gegen 22.15 Uhr ein 19-Jähriger Fahrer eines PKW Mitsubishi in der Jerusalemer Straße in Meingen kontrolliert. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme folgte. Eine Anzeige wurde gefertigt.

