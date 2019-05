Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter schnell ermittelt

Eisfeld (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen konnten den Täter eines Diebstahls schnell ermittelt. Der amtsbekannte Mann hatte am 06.05.2019 gegen 13.10 Uhr eine Spendenbox in einem Supermarkt in Eisfeld entwendet. Die Box war im Bereich einer Kasse aufgestellt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Täter das Verkaufspersonal abgelenkt und die Box mit ca. 100 Euro gestohlen. Was der Täter vermutlich nicht wusste, dass seine Tat durch eine im Markt angebrachte Überwachungskamera aufgenommen wurde. Bei den weiteren Ermittlungen prüft die Polizei unter anderem, ob möglichweise eine weitere Person an dem Diebstahl beteiligt war.

