Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Eisfeld (ots)

In der Zeit vom 08.05.2019, 16.00 Uhr, bis 09.05.2019, 7.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Firma in der Hinteren Bahnhofstraße in Eisfeld einzubrechen. Der oder die Täter wollten ein Fenster mit einem noch unbekannten Gegenstand aufhebeln. Dabei ging eine Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Den Tätern gelang es jedoch nicht in die Firma einzudringen. Sie verursachten ca. 100 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zur Tat selbst machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

