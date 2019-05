Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Eisfeld (ots)

Der Fahrer eines PKW Toyota befuhr am 09.05.2019 gegen 8.50 Uhr den Schanzenweg in Eisfeld und wollte an einer Kreuzung in die Schwarzburger Straße einfahren. Dabei übersah der Toyota-Fahrer den von rechts kommenden PKW VW. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

