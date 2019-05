Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ins Schleudern geraten

Moorgrund (ots)

Am 08.05.2019, 21.20 Uhr ereignete sich an der Auffahrt zur Bundesstraße 19 in Gumpelstadt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 18-jährige Fahrer eines PKW VW wollte auf die Bundesstraße in Richtung Eisenach auffahren. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und drehte sich mit dem Auto um die eigene Achse. In der weiteren Folge rutschte er einen Abhang hinunter und kam letztendlich auf einer Wiese zum Stehen. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der VW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

