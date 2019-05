Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

In der Werner-Lamberz-Straße in Bad Salzungen ereignete sich am 08.05.2019 gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 81-jährige Fahrer eines PKW Citroen wollte sein Auto quer zur Fahrbahn einparken. Beim Rückwärtsfahren streifte er einen dort stehenden PKW VW. Die Höhe des unfallbedingten Sachschaden betrug etwa 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell