Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garagenschloss beschädigt

Bermbach (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Dienstagabend zu Mittwochabend das Schloss einer Garage in der Hauptstraße in Bermbach. Der Schaden am Schloss beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 zu melden.

