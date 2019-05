Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr ereignete sich in der Altersbacher Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg eine Unfallflucht. Eine unbekannte Person fuhr gegen einen Palisadenzaun und verursachte dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hierbei muss auch das Fahrzeug des Unfallverursachers Schaden genommen haben. Der Unfallverursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 zu melden.

