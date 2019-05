Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Suhler Beschussamt in der Straße "An der Hasel" einen Zaunpfosten, sodass ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Der unbekannte Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

