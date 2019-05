Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Die Polizei warnt vor falschen Monteuren

Suhl (ots)

Besorgte Bürger aus dem Bereich der Landespolizeiinspektion Suhl, insbesondere aus dem Bereich des Suhler Inspektionsdienstes, meldeten sich in den vergangenen Tagen vermehrt bei der Polizei und gaben an, dass angebliche Monteure einer großen Telefongesellschaft an ihren Wohnungstüren klingelten und sich unter dem Vorwand, die Antennendosen überprüfen zu wollen, Zutritt zu den Wohnungen verschafften. Es ist allerdings nicht klar, ob es sich um tatsächliche Monteure gehandelt hat, da diese "Servicehandlungen" einer Shop-Mitarbeiterin dieser Telefongesellschaft unbekannt waren. Es könnte sich daher um eine Betrügerbande handeln, die es gezielt auf das Ausspionieren der Wohnungen und der Wertgegenstände abgesehen hat. Lassen Sie sich daher immer einen Ausweis des Monteurs zeigen und lassen Sie diesen auch nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie unsicher sein, ob es sich um einen "echten" Monteur handelt, lassen Sie diesen auf keinen Fall in Ihre Wohnung, halten Sie Rücksprache mit Ihrer zuständigen Mietgesellschaft oder mit der Telefongesellschaft über in Auftrag gegebene Servicehandlungen und informieren Sie umgehend die Polizei.

