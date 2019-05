Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde gegen 17:30 Uhr in der Georgstraße in Meiningen auf Höhe des "Backhaus Nahrstedt" ein 29-Jähriger durch einen bisher unbekannten, männlichen Täter überfallen. Der 29- Jährige wurde durch den Überfall am Kopf verletzt. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 25-30 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Kurzes, dunkelblondes bis braunes Haar - Schwarz gekleidet und trug eine silberne Kette Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03693-5910 entgegen.

