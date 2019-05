Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoftor nach Unfallflucht beschädigt

Meiningen (ots)

Am 07.05.2019 gegen 10.55 Uhr wurde das Hoftor eines Bildungszentrums Am Drachenberg in Meiningen beschädigt. Nach ersten Angaben ist ein LKW gegen das Hoftor des Bildungszentrums Am Drachenberg in Meiningen gefahren. Anschließend verließ das Fahrzeug den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Unfallbeteiligung bekannt zu geben. Am Hoftor wurde eine Torhälfte und ein Torpfosten stark verbogen. Anzeige wurde aufgenommen. Zeugen zum Unfallhergang melden sich bitte bei Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell