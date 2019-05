Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall

Bad Salzungen (ots)

Am 07.05.201, 09.45 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Solbad" in Bad Salzungen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 81-jährige Fahrer eines Wohnmobil rangierte auf dem Parkplatz des Keltenbades. Beim Rangieren stieß er rückwärts gegen einen geparkten Skoda. An beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in der Gesamthöhe von ca. 700 Euro.

