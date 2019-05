Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Vacha (ots)

In der Goethestraße in Vacha kam es am 07.05.2019, 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 31-jährige Fahrerin eines VW-Transporters fuhr aus der Ladezone eines Getränkemarktes auf die Goethestraße und übersah dabei den vorbeifahrenden PKW Opel. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

