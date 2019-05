Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Brotterode-Trusetal (ots)

Am 07.05.2019 gegen 14.15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L1024 zwischen Brotterode und Trusetal mit drei Fahrzeugen, bei dem eine 56-Jährige Fahrerin eines PKW Audi verletzt wurde. Drei Fahrzeuge fuhren hintereinander von Brotterode kommend in Richtung Trusetal. Eine 52-Jährige Fahrerin eines PKW Skoda erkannte zu spät, dass beide Fahrzeuge vor ihr abbremsten. Die 52-Jährige fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf das vorausfahrende Fahrzeug geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Person wurde leicht verletzt.

