Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Rangieren Unfall verursacht

Eisfeld (ots)

Der Fahrer eines LKW mit Anhänger rangierte am 06.05.2019 gegen 14.45 Uhr auf Höhe einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld. Dabei übersah der LKW-Fahrer den haltenden PKW Hyundai, dessen Fahrerin mit ihrem Fahrzeug gerade das Tankstellengelände verlassen wollte. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

