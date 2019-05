Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

Eisfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 03.05.2019, 14.00 Uhr, bis 06.05.2019, 6.45 Uhr, in eine Firma in der Straße Zur Sandgrube in Eisfeld ein. Der oder die Täter schlugen zwei Fenster ein und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie die Büroräume sowie die Lagerhalle und entwendeten diverses Werkzeug und Gegenstände. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 1.600 Euro geschätzt und der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Einbruch machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

