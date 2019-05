Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Tiefenort (ots)

Am 06.05.2019, 23.00 Uhr es auf der Straße zwischen Unterrohn und Bad Salzungen zu einem Wildunfall. Der 22-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi fuhr in Richtung Bad Salzungen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Mitsubishi-Fahrer konnte nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Reh. Durch den Zusammenstoß wurde das Reh wieder auf die Straße geschleudert und verendete dort. Am PKW entstand unfallbedingter Sachschaden.

