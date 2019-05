Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall

Bad Salzungen (ots)

Am 06.05.2019, 10.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Zur Unfallzeit fuhren zwei PKW hintereinander auf den Parkplatz. Die 22-jähriger Fahrerin eines PKW Opel hielt an und wollte rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei bemerkte sie aber den hinter ihr stehenden PKW Renault nicht und stieß gegen das stehende Auto. Es entstand unfallbedingter Sachschaden.

