Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss

Suhl (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend in der Gothaer Straße in Suhl einen 46-jährigen PKW-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 46-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme ins Klinikum begleiten. Ihm drohen nun ein punktebewährtes Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

