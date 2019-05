Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhütte aufgebrochen

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter brachen im Tatzeitraum von Dienstag, den 16.04.2019 bis Montag, den 06.05.2019 in eine Gartenhütte am Regenberg in Zella-Mehlis ein und stahlen hier mehrere Meter Dachrinne und Fallrohre, sowie einen Edelstahlgrill. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

