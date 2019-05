Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug fing Feuer

Zella-Mehlis (ots)

Am Montagmorgen kam es im Gewerbegebiet "Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis zu einem Fahrzeugbrand. Ein 51-jähriger Fahrzeughalter wollte seinen Chevrolet starten, als plötzlich Rauchschwaden aus dem Motorraum stiegen und das Fahrzeug kurz darauf Feuer fing. Der Schaden an dem knapp 2 Jahre alten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 45.000 Euro. Der Halter blieb glücklicherweise unverletzt.

