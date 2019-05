Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstähle in Freizeitbad

Bad Salzungen (ots)

Am 05.05.2019, 13.15 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Umkleideschrank des Keltenbades in der Straße "Am Flößrasen" in Bad Salzungen gemeldet. Während der Anzeigenaufnahme meldeten sich bei den eingesetzten Polizeibeamten weitere Geschädigte, deren Umkleideschränke ebenfalls aufgebrochen waren oder auf andere Art und Weise geöffnet wurden. Aufgrund des Umfangs der Anzeigenaufnahme und Spurensicherung wurde nach Rücksprache mit dem Betreiber das Bad kurzfristig geschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden 14 Umkleideschränke geöffnet. Aus 10 Schränken wurde Bargeld entwendet. Andere Gegenstände wurden nicht entwendet. Die Höhe des Schadens betrug mehr als 1.000 Euro. Personen, die zu diesen Diebstählen sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

