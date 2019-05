Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt genommen und weitergefahren

Bischofrod (ots)

Am 05.05.2019 gegen 14.05 Uhr befuhr der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeuges die Kreuzung in Bischofrod. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt und übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser erkannte die Situation und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dabei blockierte das Hinterrad des Krades und der Fahrer verlor den Halt und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Krad entstand Sachschaden von ca. 1.900 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen schwarzen PKW (Limousine) handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst oder zum Verursacher machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

