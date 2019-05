Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Meiningen (ots)

Am 04.05.2019 gegen 19.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Werrastraße in Meinigen zu einer Unfallflucht. Ein 20-Jähriger Fahrer eines PKW Opel stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen PKW Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Im Fahrzeug des Geschädigten Audi-Fahrer saß ein Zeuge, welcher den Sachverhalt beobachtete und sich das Kennzeichen notierte. Hierdurch konnte der Verursacher ausfindig gemacht werden. Am Audi entstand Sachschaden. Eine Anzeige wurde gefertigt.

