Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigter Außenspiegel

Meiningen (ots)

In der Zeit vom 04.05.2019, 17.30 Uhr bis 05.05.2019, 19.30 Uhr wurde in der Ludwig-Chronegk-Straße in Meiningen der Außenspiegel eines PKW KIA durch unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell