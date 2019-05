Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wahlplakate beschädigt

Suhl (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in Suhl in der Ilmenauer Straße sowie in der Karl-Marx-Straße mehrere Wahlplakate, welche an Laternenpfählen angebracht waren, heruntergerissen und beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Die Polizei sucht nun Zeugen zum Sachverhalt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

