Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tiefenort (ots)

Am Freitag, 03.05.2019, ereignete sich um kurz vor 12 Uhr am Werrator ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit zwei Anhängern und einem PKW. Die Beifahrerin des PKW verletzte sich dabei, sodass sie im Anschluss ins Klinikum nach Bad Salzungen verbracht werden musste. Die Fahrzeugführerin des PKW bemerkte nicht, dass der vor ihr fahrende Traktor samt Anhängern abbremste und anhielt. Sie krachte ungebremst in den hinteren Anhänger, wobei ihr PKW dadurch im Frontbereich erheblichen Schaden erlitt. Spuren eines Bremsvorgangs konnten die Beamten auf dem Asphalt nicht entdecken. Erstaunlicherweise bemerkte der Traktorfahrer von dem Aufprall zunächste nichts. Er fuhr weiter und stellte seine beiden Anhänger in der nahegelegenen Agrargenossenschaft ab. Erst dort wurde er durch Zeugen auf den Unfall aufmerksam und kehrte zur Unfallstelle zurück. Eine spätere Inaugenscheinnahme des Anhängers durch die aufnehmenden Beamten war ebenso erstaunlich. Zwar waren Spuren des Aufpralls erkennbar, ein größerer Schaden am Anhänger entstand aber nicht. Gegen die Fahrzeugführerin des verunfallten PKW wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr erstattet.

