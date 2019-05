Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien hinterlassen

Bad Salzungen / Moorgrund (ots)

Die PI Bad Salzungen nahm in den zurückliegenden Tagen zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti auf.

In der Rhönstraße in Bad Salzungen wurde die Hauswand des AWG-Mode-Centers auf einer Fläche von ca. 2 x 2 m besprüht. Gemeldet wurde der Schaden am Freitagvormittag, dem 03.05.2019. Ein weiteres Graffiti brachte eine Firma aus dem Moorgrund zur Anzeige. Eine in Gumpelstadt neu aufgestellte Mauer aus L-Elementen wurde auf einer Länge von 11 Metern besprüht. Die Tat muss sich im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 07 Uhr ereignet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Bad Salzungen entgegen.

