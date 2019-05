Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hildburghausen (ots)

Am 03.05.2019 gegen 19:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger und eine 14-jährige Sozius mit einem Leichtkraftrad die Ortsverbindungsstraße Einöd in Richtung Poppenhausen. Etwa einen Kilometer vor dem Ortseingang Poppenhausen kam es zu einem Zusaammenstoß mit dem Leichtkraftrad und einen frei laufenden Hund. Dadurch kam das Leichtfkraftrad von der Straße ab. Fahrer, Sozius und der Hund wurden schwer verletzt und am Leichtkraftrad entstand erheblicher Sachschaden.

