Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Suhl (ots)

In der Nacht vom 02. zum 03.05.2019 versuchten drei unbekannte männliche Personen in Eisfeld, Justus-Jonas-Straße einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand zu hebeln. Bei der Tatausführung wurden sie von Anwohnern gestört, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Die Täter fuhren, mit einem vermutlich blauen Pkw Citroen Berlingo, in unbekannte Richtung davon. Die Anfangsbuchstaben des Kennzeichen lauten SK...

