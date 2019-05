Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Bereich der PI Bad Salzungen

Bad Salzungen (ots)

Im Bereich der PI Bad Salzungen konnten die eingesetzten Beamten am 03.05. und 04.05.2019 drei Trunkenheitsfahrten feststellen. Bei allen drei Verkehrsteilnehmern wurden Blutentnahmen angeordnet und die jeweiligen Verstöße zur Anzeige gebracht.

Am Ortseingang von Tiefenort wurde am Freitagmittag ein 30-jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert, als er gerade mit seinem Kleinkraftrad / Roller von einem Feldweg auf die Lengsfelder Straße auffahren wollte. Sein Roller war nicht zugelassen und eine gültige Fahrerlaubnis konnte er ebenso wenig vorweisen. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten zudem eine Schusswaffe, für die der junge Mann keinen Waffenschein besaß.

Am selbigen Tag kontrollierten Beamte der LPI Suhl gegen 18 Uhr einen VW-Fahrer in der Altensteiner Straße in Schweina. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Den 'Spitzenwert' erzielte am Samstag eine junge Frau in Bad Salzungen als sie gegen 19 Uhr in der Erzberger Allee durch Polizeibeamte kontrolliert wurde. Sie hatte einen Atemalkoholwert von 1,77 Promille. Auch ihr Führerschein verblieb im Anschluss bei der PI Bad Salzungen.

