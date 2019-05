Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Essen angebrannt

Meiningen (ots)

Am Freitag und am Samstag musste die Feuerwehr der Stadt Meiningen ausrücken, da jeweils Wohnungsbrände gemeldet wurden. In beiden Fällen wurde glücklicherweise jeweils nur verbranntes Essen auf dem Herd festgestellt. Es entstand kein Sachschaden und es wurden nach bisherigen Erkenntnissen auch keine Personen verletzt.

