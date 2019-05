Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Fahrzeugen

Schmakalden (ots)

Am frühen Morgen des 03.05. gegen 04:20 Uhr wurde durch einen Zeugen 3 verdächtige Personen in Schmalkalden in der Asbacher Straße beobachtet. Bei der Prüfung vor Ort wurde in der Nähe, wo sich die 3 Personen zuvor aufhielten, ein Moped und 2 hochwertige Fahrräder aufgefunden. Es stellte sich heraus, dass alle 3 Fahrzeuge zuvor entwendet worden sind. Das Moped, sowie ein Fahrrad konnten bisher den berechtigten Eigentmern wieder ausgehändigt werden. Wer Hinweise zu den 3 verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Weiterhin wurde in der Nacht, ebefalls in Schmalkalden, ein Motorrad der Marke ETZ 250 durch unbekannte Täter entwendet.

