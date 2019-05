Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überraschender Wintereinbruch

Oberhof (ots)

Eine vierköpfige niederländische Familie befuhr am 04.05.2019, 08:20 Uhr die L 1129 aus Richtung Gehlberg kommend in Richtung Oberhof. Bei schneebedeckter Fahrbahn kam der Fahrer des Citröns in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge dessen mit einem Baum. Die beiden 6 und 7 jährigen Kinder der Familie wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Suhl verbracht. Auch der mitgeführte Kleinsittich überlebte den Unfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

