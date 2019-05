Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verbrannte Nudeln

Hildburghausen (ots)

Ein Zeuge informierte Donnerstagnachmittag die Polizei, als er den Rauchmelder aus einer Wohnung in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen wahrnahm. An der Wohnungstür hörte niemand auf Klopfen und Klingeln. Die informierten Kameraden der Feuerwehr öffneten die Tür und fanden den Wohnungsinhaber schlafend und alkoholisiert im Sessel. Grund für die Alarmauslösung war ein Topf mit Essen auf dem Herd, das zu verbrennen begann und sich bereits Rauch bildete. Der Wohnungsinhaber blieb zum Glück unversehrt.

