Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben eingeschlagen

Waldau (ots)

Unbekannte zerschlugen am Donnerstag zwischen 6.00 Uhr und 18.30 Uhr eine Fensterscheibe sowie die Scheibe der Eingangstür vom ehemaligen Verwaltungsgebäude der Sandgrube in der Straße" "Webersgrund" in Waldau. Offensichtlich sind die Täter nicht ins Gebäude eingestiegen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell