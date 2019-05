Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Gegenverkehr

Etterwinden (ots)

Dienstagfrüh stießen zwei Autos in einer engen Kurve auf der Landstraße zwischen Etterwinden und Ruhla zusammen. Beide Fahrzeugführerinnen gaben an, jeweils soweit rechts wie möglich gefahren zu sein. Die Fahrbahnbreite betrug an der Unfallstelle keine vier Meter. Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

