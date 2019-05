Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlüsselloch nicht gefunden

Suhl (ots)

Ein Zeuge meldete sich Mittwochabend bei der Polizei und teilte eine vermeintliche Sachbeschädigung an der Haustür seiner Nachbarwohnung in der Straße "Senfte" in Suhl mit. Der Täter sei noch immer vor Ort. Doch der Sachverhalt stellte sich ganz anders dar, denn der vermeintliche Täter war der eigentliche Wohnungsinhaber, der aufgrund seiner Alkoholisierung nicht das Schlüsselloch traf, sondern mit dem Schlüssel in die Doppelverglasung der Haustür stach und eine Scheibe versehentlich beschädigte.

