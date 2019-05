Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt

Suhl/Hildburghausen (ots)

Die 59-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Meriva stellte diesen am 30.04.2019 um 07:45 Uhr auf einer Parkfläche in Hildburghausen Am Spittelbach ab. Als sie gegen 19:45 Uhr zum Fahrzeug kam, stellte sie im Bereich der hinteren Tür eine Beschädigung fest.

Hinweise zum Verursacher waren nicht vorhanden.

Personen, die zum möglichen Geschehen Angaben machen können, werden gebeten, mit der PI Hildburghausen (03685/778-0)Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell