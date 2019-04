Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Telefonbetrug

Hämbach (ots)

Am Montag gegen 23.00 Uhr erhielt eine 80-jährige Frau aus Hämbach einen Telefonanruf von einem Unbekannten. Dieser stellte sich als Polizeibeamter vor und erklärte ihr, dass es in der Nähe zu Wohnungseinbrüchen gekommen sei. Er befragte sie nach Vermögenswerten und Bargeld. Zu Forderungen kam es nicht. Die Rentnerin informierte nach dem Gespräch sofort die Polizei. Einen ähnlichen Anruf gab es am Montag in Leimbach. Auch hier entstand kein Schaden.

