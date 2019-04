Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtet

Stadtlegsfeld (ots)

Der Fahrer eines Sattelzuges wollte am Montag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße auf die Hauptstraße in Gehaus auffahren. Dabei missachtete er die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog verbotener Weise nach rechts ab. Aufgrund der baulichen Enge musste der Fahrer mehrfach rangieren und beschädigte dabei zwei Telefon-Verteilerschränke sowie ein Verkehrszeichen. Der Fahrer des Sattelzuges entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.300 Euro zu kümmern. Personen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 551-0.

