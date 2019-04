Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt genommen

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer fuhr am Montag gegen 16.15 Uhr mit seinem PKW aus der Hofeinfahrt eines Ärztehauses in der Leipziger Straße in Meiningen. Der Fahrer übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten VW, dessen Fahrerin abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß beider Autos zu vermeiden. Der VW knallte mit dem Rad gegen die Bordsteinkante und wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher verließ unberechtigt die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell