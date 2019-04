Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Bargeld

Meiningen (ots)

Am Montag entwendeter ein Unbekannter über 150 Euro Bargeld aus einer Geldkassette, die in der Küche einer Bildungseinrichtung in der Marienstraße in Meiningen stand. Vermutet wird ein 33-Jähriger. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

