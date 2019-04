Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Suhl (ots)

Sonntagvormittag teilte ein Mann beim Inspektionsdienst Suhl mit, dass Unbekannte sein E-Bike im Wert von etwa 2.400 Euro aus dem abgeschlossenen Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl entwendeten. Das Bike war zusätzlich mittels Schloss gesichert. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zu Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224. zu melden.

