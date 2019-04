Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dietzhäuschen beschmiert

Meiningen (ots)

Unbekannte suchten in der Zeit vom 01.04.2019 bis 26.04.2019 das Dietzhäuschen in Meiningen heim und beschmierten es an der Giebelseite mit Farbe und hängten eine Fahne an diesem auf. Angaben zum Schaden können noch nicht gemacht werden.

