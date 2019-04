Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen 28.04.2019

Suhl (ots)

In der Nacht von Donnerstag (25.04.19) zu Freitag wurde in Hildburghausen, Armin-Human-Straße die Parkplatzschranke des Mitarbeiterparkplatzes des Seniorenheimes durch Unbekannte beschädigt und entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Am Freitagnachmittag (26.04.19) gegen 16.30 Uhr bemerkte die 52-jährige Anwohnerin der Keulroder Straße in Bischofrod, dass die Dachrinne in einer Höhe von 3,20 m beschädigt war. Zum Tatzeitpunkt sowie zum Verursacher konnte sie keine Angaben machen. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

