Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Baumarkt eingebrochen

Suhl (ots)

Durch den Marktleiter des Hagebaumarktes in Barchfeld , Am Eisberg wurde am 27.04.2019 gegen 22 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter die gesicherte Umfriedung zum Außenlager gewaltsam geöffnet haben und diverse Sachen aus dem Außenlager des Baumarktes entwendet haben. Zur genauen Entwendungsschaden konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell