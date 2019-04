Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren, Führerschein weg

Suhl (ots)

Beamte kontrollierten am 27.04.2019 um 08:00 Uhr in Bad Salzungen in der Willi Steitz Straße den Fahrzeugführer eines PKW Ford Fiesta. Während der Verkehrskontrolle stellten sie Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Dem 48jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, es erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum und der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell