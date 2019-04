Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein gefahren, Fahrzeug beschlagnahmt

Suhl (ots)

Am 27.04.2019 um 10:45 Uhr kontrollierten die Beamten in Schweina in der Altensteiner Straße den Fahrzeugführer eines PKW VW Golf. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Erst wenige Tage zuvor wurde er fahrender Weise angetroffen und eine Anzeige gefertigt. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Fahrzeug beschlagnahmt und ihn erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren.

